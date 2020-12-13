13 декабря 2020

Число больных COVID свердловчан не снижается третью неделю

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid-19, пандемия коронавируса, средства защиты, водитель скорой помощи, ковид19
Коронавирусом ежедневно заражаются сотни свердловчан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области 14 декабря 397 заболевших COVID-19, сообщили в региональном оперштабе. Показатель третью неделю держится в непосредственной близости от показателя в 400 случаев (399 случаев впервые зафиксировано 27 ноября).

«Состояние 600 госпитализированных оценивается как тяжелое, 348 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 232 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением минздрава региона), составляет 1 266, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением горздрава Екатеринбурга), — 2 686», — уточнили в штабе.

За сутки скончалось 17 человек с диагнозом COVID-19. Общее число летальных случаев — 1 230. Выписан 401 человек. Общее число выздоровевших свердловчан 44 031. С начала эпидемии в Свердловской области заболело 51 757 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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