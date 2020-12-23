Назначен начальник УГИБДД по Пермскому краю

Пермскому УГИБДД подыскали руководителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Управление ГИБДД по Пермскому краю возглавил Вячеслав Шадрин. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Начальником [УГИБДД края] назначен Вячеслав Шадрин», — сообщили в пресс-службе, уточнив, что Шадрин возглавил ведомство с 14 декабря. До этого он руководил краевым управлением ГИБДД в статусе врио, являлся заместителем начальника ведомства.

Прежний начальник ГИБДД Прикамья Алексей Карин летом 2020 года уволился из управления. В числе кандидатов на вакантное место назывался замначальника пресс-центра МВД России Артур Гайнанов.