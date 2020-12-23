23 декабря 2020
22 декабря 2020

Назначен начальник УГИБДД по Пермскому краю

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС, ГАИ, ГИБДД. Челябинск, гаи, гибдд, полиция, проблесковый маячок, дпс
Пермскому УГИБДД подыскали руководителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

Управление ГИБДД по Пермскому краю возглавил Вячеслав Шадрин. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Начальником [УГИБДД края] назначен Вячеслав Шадрин», — сообщили в пресс-службе, уточнив, что Шадрин возглавил ведомство с 14 декабря. До этого он руководил краевым управлением ГИБДД в статусе врио, являлся заместителем начальника ведомства.

Прежний начальник ГИБДД Прикамья Алексей Карин летом 2020 года уволился из управления. В числе кандидатов на вакантное место назывался замначальника пресс-центра МВД России Артур Гайнанов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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