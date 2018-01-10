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Главные новости Пермского края
03:22  10 января 2018 0

Начальник УГИБДД по Пермскому краю официально назначен на должность

Алексей Карин до сентября 2017 года занимал должность заместителя начальника краевой ГИБДДФото: Территория-Пермь.рф Live (скрин) / Youtube

Полковник полиции Алексей Карин, с сентября прошлого года исполнявший обязанности руководителя Управления ГИБДД по Пермскому краю, официально возглавил структурное подразделение. Прежний руководитель краевой госавтоинспецкции, Олег Чуркин, официально был уволен со службы лишь в ноябре 2017 года.

Как сообщает kp.ru, приказ о назначении полковника Карина на должность был подписан еще 28 декабря, однако об этом стало известно лишь накануне. До своего назначения исполняющим обязанности Карин занимал пост заместителя начальника краевой ГИБДД.

Как ранее писало «URA.RU», полковник Чуркин с августа прошлого года находился в очередном отпуске. Одновременно с этим решался вопрос о продлении его контракта. Тем не менее, как стало известно позже, московское руководство не стало согласовывать его кандидатуру, так как Чуркин достиг предельного возраста — 55 лет.

Евгений Александров
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