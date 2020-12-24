Губернатор Дмитрий Махонин продолжает формировать правительство края Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель района получит огромную премию — назначен новый руководитель ГИБДД края — министр информации покинет свой пост — губернатор перераспределил полномочия между двумя министерствами. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 25 декабря — в обзоре URA.RU:

Глава района выписал себе премию перед Новым годом

Глава Большесосновского района Владимир Тресков получит перед Новым годом премию в размере 15-ти окладов. Об этом URA.RU рассказал спикер представительного органа Дмитрий Логинов.

Назначен начальник краевого ГИБДД

Управление ГИБДД по краю возглавил Вячеслав Шадрин. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

Из краевого правительства уходит министр

Министр информационного развития и связи края Игорь Никитин уходит в отставку с 25 декабря.

Исполняющим обязанности министра информационного развития и связи станет заместитель Никитина Андрей Хорошев.

Глава края изменил функции двух министерств

Губернатор Дмитрий Махонин перераспределил полномочия между краевыми министерствами строительства и имущественных отношений. В частности, из-за этих перестановок в министерствах изменится количество сотрудников.