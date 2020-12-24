24 декабря 2020
23 декабря 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 25 декабря. Из правительства уходит министр, глава района получит премию в 15 окладов

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Екатеринбург, махонин дмитрий
Губернатор Дмитрий Махонин продолжает формировать правительство края Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель района получит огромную премию — назначен новый руководитель ГИБДД края — министр информации покинет свой пост — губернатор перераспределил полномочия между двумя министерствами. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 25 декабря — в обзоре URA.RU:

Глава района выписал себе премию перед Новым годом

  • Глава Большесосновского района Владимир Тресков получит перед Новым годом премию в размере 15-ти окладов. Об этом URA.RU рассказал спикер представительного органа Дмитрий Логинов.

Назначен начальник краевого ГИБДД

Из краевого правительства уходит министр

Глава края изменил функции двух министерств

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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