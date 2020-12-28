Часть жителей Тюмени получит новый вид поддержки

Почетные граждане Тюмени получат деньги на покупку жилья Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Тюмени установили новый вид жилищной поддержки. Об этом говорится в постановлении администрации Тюмени. Согласно ему, у почетных граждан появилось право на выплату на покупку жилья.

«Пункт 1.1 приложения 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: „Право на социальную поддержку в форме выплаты на приобретение жилья в собственность“», — говорится в постановлении администрации Тюмени. Документ дополнен главой, содержащей нюансы получения нового вида поддержки.

Чтобы претендовать на выплату, граждане должны нуждаться в жилом помещении. При этом им не нужно вставать в очередь на получение поддержки. Необходимо лишь подать ходатайство, приложить документы, и через 20 дней власти дадут ответ — получит человек выплату или нет.

На сегодняшний день в списке почетных граждан Тюмени значатся более 50 человек. Большинство из них уже ушли из жизни. Остальные имеют право на ежегодную (95 тысяч рублей) и ежемесячную (15 тысяч рублей) материальную помощь, возмещение расходов на коммунальные и жилищные платежи (2000 рублей), оплату полисов ДМС.