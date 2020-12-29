Уральские горы могут стать частью новой карты в Call of Duty

Уральские горы, вероятно, станут новой локацией для Call of Duty Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В игре Call of Duty: Warzone может появиться карта с уральскими горами. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте одного из фанатских изданий.

«Все указатели показывают на следующую полноразмерную карту Варзона, расположенную в Уральских горах», — объясняют ModernWarzone в Twitter. Кроме того, последние данные в точности совпадают с теми, которые утекли в Сеть несколько месяцев назад, уточнили журналисты.

Пока неизвестно, когда карту по уральским горам добавят в королевскую битву (особый режим игры, где нужно остаться последним выжившим на карте). Портал «Игромания» предполагает, что это произойдет в рамках ее второго или третьего сезона. Сейчас в доступе есть только две карты — «Верданск» и «Остров «Перерождение».