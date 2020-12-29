Погубившему мальчика свердловскому стрелку вынесли приговор

Александра Борисова обвиняли в хулиганском убийстве семилетнего мальчика Фото: скриншот трансляции из Свердловского областного суда

Свердловский областной суд 30 декабря вынес приговор 35-летнему Александру Борисову из Нижнего Тагила. От выстрела из его пневматической винтовки погиб семилетний Егор Коркунов в августе 2019 года. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда.

«Борисову Александру назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. С последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев», — рассказали в пресс-службе суда. При этом отметили, что смягчающим основанием стало наличие у осужденного несовершеннолетнего ребенка на иждивении. Также суд взыскал с Борисова по 1 млн руб. родителям мальчика в качестве компенсации морального вреда, материального ущерба и процессуальных расходов.

В прениях гособвинение запросило Борисову 10 лет колонии строгого режима. Сам подсудимый вину не признал и заявил, что не был пьян в тот день. Адвокат Виталий Варехин сказал, что следователи предъявили Борисову завышенное обвинение. После приговора защитник заявил о намерении обжаловать его.

Стрельба произошла 4 августа 2019 года в коллективном саду под Нижним Тагилом. Борисов со знакомыми стреляли по банкам — один из участников был несовершеннолетним. Одна из пуль попала в голову семилетнему Егору Коркунову. Пять месяцев раненый мальчик пробыл в коме,, а 12 января скончался, не приходя в сознание. После смерти мальчика следователи возбудили уголовные дела о хулиганстве (ст. 213 УК) и убийстве малолетнего (ч. 2 ст 105 УК). Борисов в интервью URA.RU заявил, что переживает из-за случившегося. Утверждает, что винтовка его, но тот выстрел сделал не он, а другой человек.