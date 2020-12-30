30 декабря 2020

Премьер Ирландии испугался темпов распространения коронавируса. Системы здравоохранения не выдержат

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Микал Мартин уверен, что новый штамм коронавируса не вызывает большую смертность Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавируса распространяется в мире так быстро, что мировые системы здравоохранения могут не выдержать. Об этом заявил премьер-министр Ирландии Микал Мартин.

«Новый штамм коронавируса распространяется со скоростью, превосходящей самые худшие прогнозы», — приводит РИА «Новости» слова Мартина. Он подчеркнул, что такой быстрый рост опасен для систем здравоохранения мира.

Однако Мартин уверен, что новый штамм коронавируса не вызывает большую смертность. Политик отметил, что с помощью вакцины можно победить эпидемию.

Ранее сообщалось, что британский штамм коронавируса выявлен в Финляндии на границе с Россией. Эта мутация вируса может быть на 70% заразнее, чем обычный COVID-19, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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