Новый штамм коронавируса распространяется в мире так быстро, что мировые системы здравоохранения могут не выдержать. Об этом заявил премьер-министр Ирландии Микал Мартин.
«Новый штамм коронавируса распространяется со скоростью, превосходящей самые худшие прогнозы», — приводит РИА «Новости» слова Мартина. Он подчеркнул, что такой быстрый рост опасен для систем здравоохранения мира.
Однако Мартин уверен, что новый штамм коронавируса не вызывает большую смертность. Политик отметил, что с помощью вакцины можно победить эпидемию.
Ранее сообщалось, что британский штамм коронавируса выявлен в Финляндии на границе с Россией. Эта мутация вируса может быть на 70% заразнее, чем обычный COVID-19, передает RT.
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