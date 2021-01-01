Экономисты: рост пенсий не сделает жизнь россиян лучше

Из-за инфляции рост пенсий не отразится на благосостоянии пожилых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Индексация пенсий неработающих россиян выше прогнозируемого уровня инфляции не приведет к улучшению качества жизни пенсионеров, так как не учитывает повышения цен на необходимые продукты питания и услуги ЖКХ. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич. Он подчеркнул, что жизнь пенсионеров лишь ухудшится.

«Пенсионеры будут жить только хуже. Понятно, что инфляция для подавляющего большинства неработающих пенсионеров является двузначной. Когда вы берете инфляцию в целом по экономике, вы, в том числе, смотрите цены, например, на видеомагнитофоны, шарикоподшипники большого диаметра и прочие вещи, которые на хлеб не намажешь. Тот кусочек инфляции, который нужен в данном случае, он значительно отличается от среднего. У пенсионеров что? У пенсионеров продукты, ЖКХ и лекарства», — пояснил Кривелевич.

Экономист добавил, что большинство покупаемых лекарств являются импортными. Поэтому цена на них растет вместе с долларом. Кроме того, за прошедший год существенно выросли и цены на продукты первой необходимости. Поэтому, по мнению Кривелевича, несмотря на заявленную ПФР индексацию пенсий в 6,3%, россияне будут жить только хуже.

С Кривелевичем согласен и другой собеседник агентства, экономист, член генсовета «Деловой России» Антон Любич. Он также подчеркнул, что сама прибавка к пенсии будет несущественной, и уровень инфляции потребительской корзины пенсионера она не компенсирует. «Даже если оперировать официальным уровнем инфляции, то он составит порядка 4,8%. Таким образом, увеличение страховых пенсий на 6,3% приведет к тому, что пенсии превысят инфляцию на 1,5%. Средняя пенсия — около 12,5 тысяч рублей. 1,5% — это что-то похожее на 200 рублей», — добавил Любич. По его словам, уровень инфляции на продукты, ЖКХ и лекарства в разы превысит эту сумму.

Ранее в ПФР рассказали, что с 1 января этого года страховая часть пенсий неработающих россиян будет проиндексирована на 6,3%. Эти цифры, по информации фонда, превышают показатель прогнозной инфляции по итогам 2020 года.