В ПФР раскрыли, на сколько вырастет пенсия в 2021 году

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Детский дом в селе Житниковское. Курган, старики, женщины, пенсия, зима, бабушки на прогулке, пенсинерка
Средний размер пенсии в России вырастет до 17,5 тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 1 января 2021 года страховая часть пенсии неработающих пенсионеров будет проиндексирована на 6,3%. При этом прибавка зависит от размера пенсии каждого россиянина, сообщили в Пенсионном фонде РФ.

«Страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,3%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2020 года», — рассказали в ПФР. Уточняется, что пенсия по старости большинства пенсионеров вырастет не меньше чем на тысячу рублей в месяц, а средний размер выплаты увеличится до 17,5 тысячи рублей.

Прибавка зависит от размера получаемой пенсии. Например, если выплата по инвалидности в конце 2020 года составляла 10 806 рублей, то после индексации он вырастет на 681 рубль, до 11 487 рублей. А если страховая пенсия достигала 17 522 рублей, то в результате индексации она увеличится на 1 104 рубля и составит 18 626 рублей.

Кроме этого, на 6,3% вырастет пенсионный коэффициент и фиксированная выплата, из которых складывается страховая пенсия. Как уточнили в ПФР, стоимость этого коэффициента в январе будет повышена с 93 до 98,8 рубля, а размер фиксированной выплаты — с 5 686,2 до 6 044,4 рубля. Индексация коснется более 31 миллиона россиян, уточнили в Пенсионном фонде.

Ранее сообщалось, что большинство пособий в 2021 году будет проиндексировано. Также в ПФР напомнили, что минимум до конца 2023 года в России будут заморожены накопительные пенсии. Кроме этого, изменится методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, напоминает RT.

ПФР опубликовал таблицу с индексацией пенсий
сайт Пенсионного фонда России

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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