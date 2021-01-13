13 января 2021
12 января 2021

Самое актуальное в ЯНАО на 14 января. Административная реформа продолжится, назначен начальник ФСИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, ноябрьск, муравленко, Губкинский
В 2021 году административная реформа затронет четыре муниципалитета Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Четыре района реформируют в 2021 году — больницу Салехарда проверила прокуратура — утвержден начальник ФСИН — ученые исследуют состояние вечной мерзлоты. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 14 января — в обзоре URA.RU:

В регионе продолжат административную реформу

  • В 2021 году муниципальная реформа на Ямале коснется четырех образований — это Красноселькупский, Приуральский, Шурышкарский и Ямальский районы. Об этом рассказали URA.RU источники, близкие к окружным политическим структурам. Эти территории получат статус муниципальных округов, а сельские администрации ликвидируют.

Больница Салехарда попалась на махинациях

  • Прокуратура Салехарда провела проверку в Салехардской клинической больнице и выявила нарушение контрактной системы в сфере закупок. Виновное должностное лицо было оштрафовано на 50 тысяч рублей.

Утвержден начальник ФСИН Ямала

Ученые исследуют процессы таяния вечной мерзлоты

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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