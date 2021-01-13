В 2021 году административная реформа затронет четыре муниципалитета
Четыре района реформируют в 2021 году — больницу Салехарда проверила прокуратура — утвержден начальник ФСИН — ученые исследуют состояние вечной мерзлоты. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 14 января — в обзоре URA.RU:
В регионе продолжат административную реформу
- В 2021 году муниципальная реформа на Ямале коснется четырех образований — это Красноселькупский, Приуральский, Шурышкарский и Ямальский районы. Об этом рассказали URA.RU источники, близкие к окружным политическим структурам. Эти территории получат статус муниципальных округов, а сельские администрации ликвидируют.
Больница Салехарда попалась на махинациях
- Прокуратура Салехарда провела проверку в Салехардской клинической больнице и выявила нарушение контрактной системы в сфере закупок. Виновное должностное лицо было оштрафовано на 50 тысяч рублей.
Утвержден начальник ФСИН Ямала
- Начальником управления ФСИН по ЯНАО стал полковник внутренней службы Игорь Ракитин, которой с июля 2020 года занимал эту должность с приставкой «врио».
Ученые исследуют процессы таяния вечной мерзлоты
- В течение трех лет сотрудники Научного центра изучения Арктики сформируют методику оценки состояния мерзлоты, в том числе под объектами капитального строительства и жилыми домами.
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