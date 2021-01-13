В Челябинске резко меняется погода

Морозы в Челябинской области сменятся резким потеплением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области с 15 января морозы постепенно сменятся потеплением. К выходным синоптики также ожидают снегопада.

«Уже с 15 января дневные температуры составят около 10 градусов ниже нуля, в ближайшие выходные погода улучшится до 4-7 градусов мороза. Ночные температуры составят 10-12 градусов мороза», — говорится в сообщении сайта «Гисметео». Атмосферное давление за два дня рухнет с 758 до 728 мм ртутного столба.

Кроме того, к выходным в регионе вновь пройдет небольшой снег. В некоторых районах снежный покров может увеличиться на 5 сантиметров. Обильный снегопад синоптики прогнозируют на следующей неделе. Там толщина снега может вырасти еще на 15 сантиметров.

Из-за сильных морозов, которые местами достигли 35-38 градусов, 13 и 14 января были отменены занятия в южноуральских школах. Согласно прогнозу погоды, 15 января все учащиеся должны вернуться за школьные парты.