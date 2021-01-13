13 января 2021
12 января 2021

Сторонники «Исламского государства» из ХМАО пойдут под суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор убийце Ксении Мецгер. Магнитогорск, камера, арест, суд, клетка, наручники
обвиняемые находятся под стражей Фото: Илья Московец © URA.RU

В ХМАО утвердили обвинительное заключение в отношении пятерых жителей Нижневартовска, которые являлись сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Они оправдывали и спонсировали терроризм, а также занимались вербовкой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа.

«Следствием установлено, что жители г. Нижневартовска, являясь членами международной террористической организации „Исламское государство“, оправдывали и финансировали терроризм, привлекали граждан к участию в террористической деятельности. Кроме того, у обвиняемых изъяты оружие и наркотические средства. Их преступная деятельность была пресечена в апреле 2019 года», — говорится в сообщении.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Их ожидает рассмотрение уголовного дела в Центральном окружном военном суде. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске был задержан мужчина, который сам вступил в ИГ, вербовал других людей и искал спонсоров для финансирования терроризма. Задержали его сотрудники ФСБ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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