14 января 2021
13 января 2021

За врачами в ХМАО установили слежку

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , медсестра, белый халат, медицина, врач, фельдшер, медик
Вход на работу в поликлинике теперь строго по электронным картам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В детской поликлинике Нягани установили слежку за сотрудниками — систему электронного учета рабочего времени. Теперь сотрудники поликлиники обязаны фиксировать время прихода на работу специальной прокси-картой, а за опоздание на работу или задержку приема, врачам грозит наказание.

«Автоматизация учета повышает уровень трудовой дисциплины сотрудников. В любой момент можно получить данные об отработанных любым сотрудникам часах, сразу видно все опоздания, отгулы или больничные листы», — рассказала URA.RU главный врач БУ «Няганская городская детская поликлиника» Ирина Лазарива.

Кроме учета рабочего времени, система обеспечивает бесключевой доступ в служебные помещения учреждения, защищая их от несанкционированного входа. Это не первая попытка системы здравоохранения ХМАО решить проблемы внутри себя, связанные с дисциплиной сотрудников. Так, вице-губернатор ХМАО Всеволод Кольцов, в ведении которого находится региональный департамент здравоохранения, предлагал установить видеокамеры в коридорах всех поликлиник. По его задумке, так главные врачи смогут видать все очереди в лечебных учреждениях и принимать экстренные меры.

Ранее URA.RU писало, что власти планировали ввести и систему публичного контроля состояния дел в больницах и поликлиниках. С ее помощью любой житель региона мог бы оперативно рассказать об очередях в поликлиниках, но система так и не была внедрена.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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