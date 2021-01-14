В ХМАО отменяют дистанционное обучение в школах

С понедельника на очное обучение вернутся тысячи учеников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

Ученики с 6 по 8 класс, а также учащиеся 10 классов, треть из которых находятся на дистанционном обучении, с понедельника начнут возвращаться в школы. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

«Все будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки в муниципальных образованиях. На местах будет решаться, кого можно выводить на очное обучение, а для кого будет организованна смешанная форма обучения, по аналогии с тем, как учились 9 и 11 классы», — объяснил агентству Дренин.

Чиновник добавил, что окончательное решение будет приниматься региональным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом, но во многих школах уже началось обсуждение с общественностью и родительскими советами того, как именно будут учиться дети. «С понедельника мы, наверное, еще сократим количество классов на дистанте», — заключил Дренин.

Ранее URA.RU писало, что с 25 ноября на дистанционное обучение отправили примерно каждого третьего школьника ХМАО. Очный формат обучения сохранялся лишь для учащихся с 1 по 5 класс, а также в смешанном формате для одиннадцати- и девятиклассников.