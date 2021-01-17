Медведева поддержит также элита США, считает аналитик Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший премьер-министр РФ, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев планирует сложную политическую игру в борьбе за власть в России. Такое мнение выразил политический аналитик из США, специалист по России Семён Вендров.

Ранее Медведев написал статью «Америка 2.0. После выборов», чтобы дать сигнал властям страны о необходимости контроля за вооружением. Оценивая доклад Медведева, эксперт заявил, что главу Совбеза поддержит элита США. «Дмитрий Медведев решил заручиться поддержкой американских элит и планирует сложную политическую игру в борьбе за власть в РФ», — передает слова политолога «Свободная пресса». Кроме того, по его мнению, Медведева поддержит «Семья» Ельцина. «У Медведева есть своя команда, свои приближенные олигархи, которые готовы на него поставить, поддержка членов семьи Ельцина», — рассказал Вендров, отметив, что Медведев сейчас не пользуется большим уважением у силовиков. Это, как уточнил аналитик, важно, чтобы в ядерной державе генералы доверяли своему президенту.

Ранее журналист Олег Кашин заявил, что Медведев один из немногих политиков, кто доказал главе российского государства Владимиру Путину свою преданность. Глава Совбеза РФ, по мнию Кашина, вновь может стать президентом РФ в 2024 году.