Украинский истребитель разбился вместе с пилотом

На Украине разбился истребитель МиГ-29, погиб пилот
В ночь на 23 августа на территории Украины разбился истребитель МиГ-29 ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ВСУ на официальной странице в одной из соцсетей.

По данным украинских военных, катастрофа произошла при заходе самолета на посадку после выполнения боевого задания. В результате авиакатастрофы погиб пилот — майор 1979 года рождения. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении временного пункта дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Константиновки ДНР, передает RT. Для нанесения удара были использованы легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР), а также авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-500.

