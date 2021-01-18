Главного коммуниста Урая уличили в воровстве партийных денег

В ХМАО первого секретаря КПРФ в Урае уличили в присвоении партийных взносов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Первого секретаря КПРФ в Урае (ХМАО) Дмитрия Зеленского обвинили в присвоении партийных денег. Об этом URA.RU рассказал бывший член партии Павел Вербицкий.

«У нас прошла контрольно-ревизионная комиссия, которая подтвердила трату партийных денег. Деньги были потрачены, но ни одного чека нет, хотя бы визуально, что бы увидеть на что он их потратил. Мы множество раз обращались в Москву с требованием провести проверку, но там отвечали, что не хватает времени из-за предстоящих выборов», — говорит Вербицкий.

Вербицкий добавил, что на предъявленные обвинения Зеленский отвечал хамски и даже позволял себе рукоприкладство. «На собрании из двенадцати человек, десять — подписали бумагу, которую мы отправили в Москву, с просьбой разобраться в ситуации. Зеленский при этом во время собрания просто подошел и ударил меня по лицу». Сейчас бывший член партии готовит обращение в следственный комитет. Корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться до Зеленского, он не ответил на звонок. В партию был направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU писало, что бывший мэр-коммунист из ХМАО попался на коррупции. Он выписал премию себе и приближенным в размере более, чем 770 тысяч рублей.