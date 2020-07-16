15 июля 2020
14 июля 2020

Бывший мэр-коммунист из ХМАО попался на коррупции. Он был в разработке ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, взятка, коррупция
Мэр выписал премию себе и подчиненным. В отношении чиновника заведено уголовное дело. Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В отношении бывшего главы сельского поселения Сытомино Вячеслав Параничев подозревается в превышении полномочий и присвоении чужого имущества. По версии следствия, он незаконно выписал премии себе и подчиненным, рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по ХМАО

«Подозреваемый из корыстной заинтересованности и вопреки интересам службы, в октябре 2018 года издал распоряжение „О единовременном поощрении“, на основании которого лично получил премию в сумме более 150 тыс рублей из средств, выделенных поселению из бюджета Сургутского района в качестве гранта на решение вопросов местного значения. На основании этого-же распоряжения еще 7 муниципальным служащим выплачены премии в суммах от 67 до 116 тысяч рублей», — добавили в СУ СК РФ по ХМАО.

Общая сумма ущерба оценивается в более, чем 770 тыс рублей. Следователи рассказали, что озвученные факты выявлены сотрудниками ФСБ России по Тюменской области. Расследование уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст. 160 и ч. 2 ст. 286 УК РФ (присвоение чужого имущества и превышение должностных полномочий) продолжается.

Ранее URA.RU писало, что член КПРФ Вячеслав Параничев уволился по собственному желанию в ноябре прошлого года, сразу после того, как его заподозрили в получении незаконной премии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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