Тюменская учительница затравила мать школьницы из-за денег

Инцидент произошел в тюменской гимназии №49 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одна из учителей начальных классов тюменской гимназии №49 устроила травлю матери школьницы за то, что она потребовала отчета о том, куда тратятся деньги, которые родители сдают на нужды класса. Такую версию жительница Тюмени рассказала в беседе с URA.RU. Она добавила, что успела сдать в «школьную казну» две тысячи рублей.

«Учительница в общем родительском чате написала объявление о родительском собрании после уроков, которое пройдет в парке. Там меня обступили родители, которым проще молча отдать деньги и не задавать лишних вопросов, и начали толпой кричать. Потом в круг зашла учительница и со слезами на глазах обратилась ко мне, мол, зачем вам это надо? Зачем вы позвонили губернатору и сказали, что у нас в классе собирают деньги? Толпа еще сильнее рассвирепела. Я была в полнейшем шоке. Учительница организовала родительское собрание, чтобы оболгать меня!» — заявила тюменка агентству.

Женщина утверждает, что после этой ситуации у нее случился нервный срыв. Как пояснила тюменка, на следующий день после инцидента учительница принесла ей извинения в родительском чате. Но пострадавшая посчитала, что этого недостаточно, и решила обратиться к директору гимназии, а также в городской департамент образования. Там ей посоветовали написать заявление в полицию. Делать этого она не стала и перевела ребенка на обучение в другой класс.

Редакцией URA.RU направлен письменный запрос в департамент образования Тюмени. Аналогичный запрос направлен директору гимназии №49.