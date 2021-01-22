Пресс-секретаря Навального арестовали

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Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Представительница Алексея Навального получила 9 суток ареста Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Пресс-секретарь блогера Алексея Навального Кира Ярмыш получила девять суток ареста за призывы к несанкционированным акциям протеста 23 января. Об этом активистка сообщила в соцсетях.

«Арестовали на 9 суток», — написала Ярмыш в Twitter. Информацию агентству РИА «Новости» подтвердили в суде, где рассматривалось ее дело.

Сотрудники полиции задержали Киру Ярмыш и сотрудника ФБК Георгия Албурова накануне вечером. Поводом послужили их призывы к участию в несанкционированных акциях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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