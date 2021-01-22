Пресс-секретаря Навального арестовали

Представительница Алексея Навального получила 9 суток ареста
новость из сюжетаДело Алексея Навального
Пресс-секретарь блогера Алексея Навального Кира Ярмыш получила девять суток ареста за призывы к несанкционированным акциям протеста 23 января. Об этом активистка сообщила в соцсетях.
«Арестовали на 9 суток», — написала Ярмыш в Twitter. Информацию агентству РИА «Новости» подтвердили в суде, где рассматривалось ее дело.
Сотрудники полиции задержали Киру Ярмыш и сотрудника ФБК Георгия Албурова накануне вечером. Поводом послужили их призывы к участию в несанкционированных акциях.
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