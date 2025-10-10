Дед Павла Дурова воевал с боевиками СС из стран нынешнего НАТО

Дед создателя Telegram Павла Дурова — лейтенант Семен Туляков — в годы Великой Отечественной войны участвовал в боях под Ленинградом против формирований СС, состоявших из добровольцев стран, которые сегодня входят в НАТО. Об этом свидетельствуют рассекреченные наградные документы.
«За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество» — сообщается в документах, передает РИА Новости. Туляков был награжден орденом Отечественной войны II степени.
В боях на красноборском и гатчинском направлениях против 55-й армии, где служил Туляков, действовали фламандские, норвежские, голландские и испанские добровольцы в составе войск СС. Многие из этих стран сегодня являются членами НАТО.
Семен Туляков был трижды ранен в боях за Ленинград. Изначально представленный к ордену Красной Звезды, он был удостоен более высокой награды — ордена Отечественной войны II степени.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.