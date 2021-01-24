24 января 2021
23 января 2021
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В ХМАО эвакуировали детсад во время аномальных морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Детский сад. Магнитогорск, игровая комната, детсад
Воспитанники из-за аварии будут временно ходить в другой детсад Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте, где сейчас -40 градусов, в детском саду «Журавушка» произошла эвакуация воспитанников и работников учреждения из-за порыва системы отопления в сорокаградусные морозы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного МЧС.

«К моменту прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 58 человек, из них 30 детей. Пострадавших нет. В ходе проверки было установлено, что в здании произошел порыв трубы. Все эвакуированы в расположенный рядом детский сад», — говорится в сообщении ведомства.

В управлении массовых коммуникаций администрации Сургута сообщили URA.RU, что дети временно переведены в детский сад «Снегирек». «Восстановительные работы окончены. Ликвидация последствий завершится к 28 января. После чего учреждение будет функционировать в обычном режиме». —прокомментировали в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на выходных пришли сорокоградусные морозы. Температура января отличается от средних значений на 8-17 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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