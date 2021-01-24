В ХМАО эвакуировали детсад во время аномальных морозов

В Сургуте, где сейчас -40 градусов, в детском саду «Журавушка» произошла эвакуация воспитанников и работников учреждения из-за порыва системы отопления в сорокаградусные морозы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного МЧС.
«К моменту прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 58 человек, из них 30 детей. Пострадавших нет. В ходе проверки было установлено, что в здании произошел порыв трубы. Все эвакуированы в расположенный рядом детский сад», — говорится в сообщении ведомства.
В управлении массовых коммуникаций администрации Сургута сообщили URA.RU, что дети временно переведены в детский сад «Снегирек». «Восстановительные работы окончены. Ликвидация последствий завершится к 28 января. После чего учреждение будет функционировать в обычном режиме». —прокомментировали в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на выходных пришли сорокоградусные морозы. Температура января отличается от средних значений на 8-17 градусов.
Подписывайтесь на URA.RU в