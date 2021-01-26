В Роспотребнадзоре назвали причину спада заболеваемости COVID-19

В России уже точно наступила стабилизация ситуации с коронавирусом. Произошло это благодаря новогодним праздникам, во время которых люди почти на протяжении двух недель снизили количество социальных контактов. Такое мнение выразил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Стабилизация ситуации с коронавирусом в России точно наступила. Ключевой момент в уменьшении числа новых выявленных заболевших за сутки — это разобщение, которое произошло в праздники», — приводит РИА «Новости» слова собеседника. По его словам, на протяжении каникул люди реже пользовались общественным транспортом, фактически находились на изоляции. За счет этого цепочки передачи вируса разорвались.
Ранее стало известно, что число заболевших коронавирусом в России в последние дни стало снижаться. За последние сутки в стране выявили 18 241 зараженного, за день до этого — 19 290. При этом, как сообщало URA.RU, вирусологи считают, что массовые протестные акции могут привести к усугублению эпидемиологической ситуации в стране.
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