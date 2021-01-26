Вирусолог: протесты в РФ переломят тренд в пандемии коронавируса

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Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Екатеринбург , митинг, шествие, екатеринбург , за навального
Несогласованные мероприятия могут увеличить число заболевших коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Массовые несогласованные протестные акции могут привести к усугублению эпидемиологической ситуации в стране и росту числа заболевших коронавирусом. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделились ведущие российские эпидемиологи.

«Митинги, безусловно, могут привести к новому росту числа заболевших коронавирусом. Потому что народ там не просто общается, а эмоционально общается. И это в основном молодежь», — рассказал профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов. Он отметил, что, несмотря на межсезонье и связанный с этим тренд на снижение числа заболевших, подобные массовые мероприятия могут привести к ухудшению ситуации.

Другой собеседник агентства, профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский отметил, что сами несанкционированные акции хоть и могут привести к увеличению числа заразившихся, но не представляют такой эпидемиологической опасности, как общественный транспорт. «Этот фактор постоянный. В метро, например, в больших городах люди скучены, высокая влажность, постоянная температура. На этом фоне митинги на улице — менее серьезный фактор», — подчеркнул эксперт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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