На выборах главы Сургута объявился мнимый куратор

АЛександр Губский объявился в Сургуте во время выборной кампании мэра Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Известный в прошлом сургутский журналист и политтехнолог Александр Губский выдает себя за куратора выборной кампании 2021 года в крупнейшем городе ХМАО и пытается в этом качестве общаться с югорскими политэлитами. Об этом URA.RU сообщил источник среди регионального истеблишмента.

По его словам, подобные звонки уже получили спикер Думы ХМАО Борис Хохряков, окружной депутат Андрей Филатов, а также бывший главный технолог выборов 2016 года в Югре Петр Быстров. «Губский предлагает своим собеседникам встретиться и обсудить детали организации выборов в крупнейшем муниципалитете Югры. В частности, предлагает поговорить о финансовой составляющей вопроса», — утверждает инсайдер.

Как сообщил собеседник агентства, знакомый с ситуацией во внутриполитическом блоке правительства ХМАО, Губский не является каким бы то ни было уполномоченным лицом, и к предстоящим выборам в Сургуте не имеет отношения. «Похоже на какой-то пранк, или попытку заработать на непубличной теме. Этот человек с нами не работает. Никаких полномочий ему никто не выдавал», — объясняет инсайдер. Источник URA.RU в медиатусовке Сургута сообщил, что Губский традиционно появляется в Югре в преддверие выборов.

Хохряков и Быстров не ответили на телефонный звонок корреспондента агентства, Филатов в разговоре с URA.RU заявил, что не знаком с таким человеком и предстоящие выборы в Сургуте или Югре с ним не обсуждал. Сам Губский в разговоре с журналистом агентства заявил, что не называет себе главным куратором выборов в Сургуте. «Я работаю политтехнологом преимущественно в Москве и Севастополе. Но Югра и прежде всего Сургут находится в поле моих интересов. Поэтому я приехал перед началом нового политического сезона сверить часы и понять, что здесь происходит, потому что неравнодушен к судьбе города, где я прожил 43 года».

Александр Губский начинал карьеру журналиста в Сургуте в 90-х годах. В последствии перебрался в Москву и основал несколько консалтинговых агентств. По неподтвержденной информации также он фигурировал в уголовном деле создателя скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарда Шмонина.