В РФ начались испытания «умных» снарядов для зенитных комплексов

Новыми снарядами для ЗАК можно управлять Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России стартовали испытания новых управляемых снарядов для зенитно-артиллеристских комплексов (ЗАК). Об этом рассказали в пресс-службе «Уралвагонзавода».

«ЗАК „Деривация-ПВО“ наряду с раннее принятыми на вооружение боеприпасами получит новые выстрелы с многофункциональным, бронебойно-подкалиберным и управляемым снарядами», — объяснили представители «Уралвагонзавода» ТАСС. Испытания начались 30 января.

ЗАК «Деривация-ПВО» — новый комплекс, который впервые представили на форуме «Армия-2018». В 2020 он впервые поучаствовал в Параде Победы. Максимальная горизонтальная дальность поражения целей у этого ЗАК — 14,5 километров, уточняет RT. Он поступит на боевое дежурство в России в 2022 году, пишет агентство Nation news. Ранее генсек НАТО призвал членов альянса быть готовыми к агрессивным действиям России.