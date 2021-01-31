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28 января 2021

Самое актуальное в ЯНАО на 1 февраля. Важную трассу отремонтируют, из-за пожара 46 человек остались без крова

© Служба новостей «URA.RU»
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Московский зоопарк. Москва, животные, писец, лисица, песец, полярная лиса
На Ямале зафиксировали увеличение количества песцов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Трассу Сургут — Салехард ждет капитальный ремонт — на Ямале обнаружили большое количество песцов — у салехардских коммунальщиков похитили четыре миллиона рублей — 46 человек лишились жилья после пожара. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 1 февраля — в обзоре URA.RU:

Опасную трассу ждет капитальный ремонт

  • Автодорогу Сургут — Салехард, которая считается одной из самых опасных в округе, в этом году ждет капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямала.

На несанкционированные митинги никто не пришел

  • В городах ЯНАО на несанкционированные протесты не вышел ни один человек, как и в прошлые выходные. Политолог Алексей Климовский в разговоре с URA.RU связал провал митингов на Ямале с низкой активностью молодежи

В регионе ввели карантин из-за песцов

  • На Ямале зафиксировано аномально большое количество песцов. По мнению ученых, животные стали чаще выходить к людям из-за холодной зимы в этом году. Из-за больного бешенством песца в поселке Ягельном уже ввели карантин до 23 февраля.

У коммунальщиков похитили деньги

Из-за пожара без крова остались 46 человек

  • Из-за пожара в Губкинском в сорокаградусный мороз остались без крыши над головой 46 человек. Из них 15 — дети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО. Кроме того, в пожаре погибли два человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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