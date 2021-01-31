На Ямале зафиксировали увеличение количества песцов
Трассу Сургут — Салехард ждет капитальный ремонт — на Ямале обнаружили большое количество песцов — у салехардских коммунальщиков похитили четыре миллиона рублей — 46 человек лишились жилья после пожара. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 1 февраля — в обзоре URA.RU:
Опасную трассу ждет капитальный ремонт
- Автодорогу Сургут — Салехард, которая считается одной из самых опасных в округе, в этом году ждет капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямала.
На несанкционированные митинги никто не пришел
- В городах ЯНАО на несанкционированные протесты не вышел ни один человек, как и в прошлые выходные. Политолог Алексей Климовский в разговоре с URA.RU связал провал митингов на Ямале с низкой активностью молодежи
В регионе ввели карантин из-за песцов
- На Ямале зафиксировано аномально большое количество песцов. По мнению ученых, животные стали чаще выходить к людям из-за холодной зимы в этом году. Из-за больного бешенством песца в поселке Ягельном уже ввели карантин до 23 февраля.
У коммунальщиков похитили деньги
- Против управляющей компании в Салехарде завели уголовное дело из-за долга в четыре миллиона рублей, которые предназначались АО «Салехардэнерго».
Из-за пожара без крова остались 46 человек
- Из-за пожара в Губкинском в сорокаградусный мороз остались без крыши над головой 46 человек. Из них 15 — дети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО. Кроме того, в пожаре погибли два человека.
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