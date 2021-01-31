Власти Сургута получили в подарок ненужное «Газпрому» здание

Здание расположено на проспекте Ленина Александр Кулаковский © URA.RU

Компания «Газпром Переработки» отдает недостроенный 18-этажный офис администрации Сургута. Здание передадут городу на безвозмездной основе, но потребуются финансовые вложения, чтобы ввести его в эксплуатацию. Об этом рассказал заместитель главы Сургута Алексей Жердев во время онлайн-брифинга, передает корреспондент URA.RU.

«Решение о назначении здания останется за правительством ХМАО. Также от назначения будет зависеть стоимость завершения строительства. Цена может отличаться в разы. Но здание в хорошем состоянии. Все сети заведены, требуется только финишная отделка и мебель», — рассказал Жердев на брифинге.

Несколько лет назад источник агентства в строительной сфере оценивал расходы на достройку здания в миллиард рублей, сейчас же о нужных суммах речь не идет. Известно лишь приблизительное предназначение здания. По мнению Жердева, в новом здании могут быть размещены федеральные или окружные структуры. Чиновник добавил, что у города также не хватает помещений для медицинских предприятий, силовых структур и заведений высшего образования.

Ранее URA.RU писало, что здание «Газпрома» в Сургуте в третий раз выставил на торги. Тогда компания планировала продать недостроенный офис за 1,2 млрд рублей на аукционе, но покупателя не нашлось.