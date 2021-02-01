В Челябинске от коронавируса умер высокопоставленный чиновник

Юрий Засыпкин скончался, не дожив до 60 лет Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Челябинской области

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Начальник управления минсельхоза Челябинской Юрий Засыпкин скончался от коронавируса. Чиновнику было 59 лет, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Юрий Федорович [Засыпкин] родился в селе Якшино Курганской области в 1961 году, окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (ЧИМЭСХ). Работал на руководящих должностях в сельском хозяйстве и предприятиях перерабатывающей отрасли региона. В сентябре 2012 года возглавил управления по развитию растениеводства минсельхоза Челябинской области», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Засыпкин, страдавший онкологическим заболеванием, заразился коронавирусом — и не смог победить болезнь.

Трагедия произошла на фоне снижения заболеваемости в регионе. За последнюю неделю из больниц выписали больше на 900 пациентов, чем госпитализировали. С семи тысяч коек для лечения коронавируса регион вышел на цифру в 4201, из 29 госпитальных баз осталось 16. При сохранении динамики снижения заболеваемости с 3 февраля для приема плановых больных планируется отдать еще 700 «ковидных» коек. Это позволило губернатору Алексею Текслеру отменить 1 февраля часть карантинных ограничений.