Медведев: к концу июня Россия произведет 90 млн доз «Спутника V»

Дмитрий Медведев заявил, что производство вакцины от COVID развернется до глобальных масштабов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

К концу первого полугодия 2021 года Россия произведет более 90 миллионов доз вакцины. Об этом заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал на совещании о производстве и внедрении вакцин от коронавируса.

«Важно определить, какие меры еще дополнительно нужны, чтобы за короткий срок нарастить объемы производства этой вакцины», — приводит слова Медведева ТАСС. Зампред Совета безопасности уточнил, что к концу полугодия объем производства нужно нарастить до 5 млн доз.

Со второго полугодия в гражданский оборот должно уходить уже по 18 миллионов доз вакцины в месяц, подчеркнул Медведев. Также в ближайшее время ожидается, что список стран, одобривших российский «Спутник V», пополнится.

Ранее сообщалось, что в Россию могут начать ввозить иностранцев для прививки от коронавируса. «Спутник V» уже похвалили на Западе, напоминает телеканал « Царьград ». Вирусологи посоветовали россиянам привиться перед весенней вспышкой коронавируса, пишет агентство Nation news.