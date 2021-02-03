Медведев: к концу июня Россия произведет 90 млн доз «Спутника V»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил, что производство вакцины от COVID развернется до глобальных масштабов Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

К концу первого полугодия 2021 года Россия произведет более 90 миллионов доз вакцины. Об этом заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал на совещании о производстве и внедрении вакцин от коронавируса.

«Важно определить, какие меры еще дополнительно нужны, чтобы за короткий срок нарастить объемы производства этой вакцины», — приводит слова Медведева ТАСС. Зампред Совета безопасности уточнил, что к концу полугодия объем производства нужно нарастить до 5 млн доз.

Со второго полугодия в гражданский оборот должно уходить уже по 18 миллионов доз вакцины в месяц, подчеркнул Медведев. Также в ближайшее время ожидается, что список стран, одобривших российский «Спутник V», пополнится.

Ранее сообщалось, что в Россию могут начать ввозить иностранцев для прививки от коронавируса. «Спутник V» уже похвалили на Западе, напоминает телеканал «Царьград». Вирусологи посоветовали россиянам привиться перед весенней вспышкой коронавируса, пишет агентство Nation news.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...