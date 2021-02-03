Медведев: к концу июня Россия произведет 90 млн доз «Спутника V»

К концу первого полугодия 2021 года Россия произведет более 90 миллионов доз вакцины. Об этом заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал на совещании о производстве и внедрении вакцин от коронавируса.
«Важно определить, какие меры еще дополнительно нужны, чтобы за короткий срок нарастить объемы производства этой вакцины», — приводит слова Медведева ТАСС. Зампред Совета безопасности уточнил, что к концу полугодия объем производства нужно нарастить до 5 млн доз.
Со второго полугодия в гражданский оборот должно уходить уже по 18 миллионов доз вакцины в месяц, подчеркнул Медведев. Также в ближайшее время ожидается, что список стран, одобривших российский «Спутник V», пополнится.
Ранее сообщалось, что в Россию могут начать ввозить иностранцев для прививки от коронавируса. «Спутник V» уже похвалили на Западе, напоминает телеканал «
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