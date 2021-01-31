Иностранцев будут возить в Россию для вакцинации от коронавируса

Зарубежных туристов будут привозить в Россию, чтобы поставить им прививки от коронавируса. В «Интуристе» уже готовят программу чартерных рейсов и договариваются с клиниками.
Интерес к российской вакцине проявляют жители Юго-Восточной и Южной Азии, а также Латинской Америки и граждане ряда европейских стран. «Отсутствие вакцины — главная причина, по которой жители той или иной страны желают прилететь за прививкой в Россию», рассказали «Известиям» в «Интуристе». Гендиректор компании Виктор Тополкараев планирует организовать чартеры не менее чем на 100 человек, туристы будут проводить в РФ не менее 25 ночей для прохождения двух этапов прививки.
«Главная задача — понять, хватает ли доз вакцины. Если их недостаточно для россиян, то ни о какой вакцинации туристов речи и быть не может», — отметил источник газеты в туристической отрасли.
Ранее в Росздравнадзоре заявили, что вакцины от коронавируса в России не поступают в розничную продажу. Поэтому в любом медучреждении, где ставят прививку, врачи не имеют права требовать за препарат деньги. Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. Пока в стране доступны отечественные препараты «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», сообщает телеканал 360.
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