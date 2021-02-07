В Перми придумали, как создать проблемы оппозиции

Источник: кандидатам из Александровска придется поездить по краю, чтобы просто подать документы для участия в выборах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Пермского края

В Пермском крае решили установить физическое препятствие для участия в выборах 2021 года для протестных кандидатов. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что окружную комиссию по выборам в заксобрание края из протестного Александровска думают перенести в Соликамск, куда несистемным кандидатам придется ехать около 90 км.

«В 2016 году для выдвижения и регистрации кандидаты в депутаты заксобрания по округу № 13 могли подать документы в Александровске. В этом году такого не будет. Окружная комиссия будет подчинена ТИКу Соликамска», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что в первую очередь это делается для предотвращения эскалации локальных политических конфликтов и исключения давления на избиркомы.

Отмечается, что таким же образом в 2021 году собираются поступить и в других городах края, где будут возникать протестные очаги или появляться нежелательные кандидаты. «Формально по закону, можно вообще сделать так, что выборами где-нибудь в Кунгуре будет заниматься комиссия, например, Кудымкара», — добавляет инсайдер.

В пресс-службе краевой избирательной комиссии сообщили URA.RU, что подобные решения принимаются не по формальным основаниям, а после анализа ряда данных. «Основной критерий в таких вопросах — это удобство для избирателей», — рассказали в избиркоме. Там уточнили, что пока никаких решений по определению головных комиссий не принималось и приниматься не могло. «Возлагать полномочия на окружные комиссии можно исключительно после объявления избирательной кампании летом 2021 года», — уточнили там.

URA.RU рассказывало, что в Александровске уже больше года не могут выбрать мэра — конкурс регулярно срывается. Там регулярно проходят потасовки между депутатами, а в январе на переговоры приезжали представители администрации губернатора.