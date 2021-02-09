В Челябинске расширят территорию самого большого кладбища

На Успенском кладбище ликвидируют дефицит мест для захоронений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске расширят территорию Успенского кладбища, расположенного в Курчатовском районе. Это поможет ликвидировать дефицит мест для захоронений. Об этом сообщили в пресс-службе городской думы.

«Дополнительный земельный участок для захоронений поможет ликвидировать дефицит мест на этом кладбище. При этом участок останется в статусе „зеленой зоны“ и зеленые насаждения не пострадают», говорится в сообщении пресс-службы думы. Площадь Успенского кладбища составляет 140 гектаров, это самое крупное захоронение в Челябинске.

Кроме того, на заседании думы будет рассмотрено изменение границ для других городских территорий. Так, в Тракторозаводском районе будет построена спортплощадка, а на перекрестке улиц Сергея Герасимова и Конструктора Духова — поликлиника на 1200 мест и физкультурно-оздоровительный центр.

Заседание думы, где будут рассмотрены эти вопросы, состоится 16 февраля. Сессия пройдет в режиме ВКС по причине пандемии коронавируса.