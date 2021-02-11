Жители ХМАО жалуются на отсутствие транспорта в морозы

В ХМАО не хватает общественного транспорта Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На отсутствие автобусов и сбитое расписание маршрутов жалуются жители Сургута. При сильных морозах некоторым приходится ждать транспорт по 40 минут. Об этом жители города рассказали на портале администрации «Твой Сургут».

«В этом году очень суровая зима. Как людям добираться до работы, если автобусы в мороз ходят через раз. Порой автобус просто не выходит на линию», — причитает Любовь. «Уже не первый раз автобусы едут как попало. Можно по 40 минут ждать его, а на улице -35. В итоге приедут сразу два автобуса», — сетует Светлана. «Почему так мало автобусов? Их действительно мало, и они не останавливаются на остановках т. к. вечно переполнены. Город растет, а маршрутов мало», — пишет Дмитрий.

В администрации Сургута корреспонденту URA.RU ответили, что проблема активно прорабатывается и все ключевые решения уже приняты. «По большому счету вопрос решен. Скоро запустят дополнительные маршруты. К тому же сейчас активно согласовываем с гражданами график маршрутов и проводим опрос, где в первую очередь стоит установить теплые остановки», — сообщили в администрации. Однако, в одном из ответов на обращение, администрация указала на нехватку водителей категории «Д» в городе.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО по часу ждут автобусы в аномальные морозы. В Ханты-Мансийске при температуре в 41 градус мороза, за час проехал всего один автобус.