В Челябинске ищут способ борьбы с пылевыми бурями

Пыль в Челябинске убирают вручную и техникой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для борьбы с пылевыми бурями в Челябинске дороги помоют с шампунем. Перед этим пыль приберут с помощью автомобилей-пылесосов и поливочномоечных машин. Об этом на аппаратном совещании 19 апреля сообщили мэру города Наталье Котовой.

«На дорогах по вашему поручению каждый день работали 40 поливомоечных машин и 20 пылесосов. За неделю помыто порядка ста улиц, куплен шампунь, уборка улиц будет продолжаться», — заявил вице-мэр Челябинска Максим Куляшов. Кроме того, Куляшов рассказал, что каждый день проходят капитальную мойку не менее 170 трамваев и 20-25 троллейбусов.

«Пыльные бури обычно возникают при сухой поверхности почвы и скорости ветра от 10 метров в секунду. Высокие плюсовые температуры и резкое таяние снега на дорогах и газонах, которые еще не имеют травянистого покрова и не могут сдерживать пыль, привели к образованию большого количества взвесей и пыли, которые поднимаются порывами ветра», — пояснил URA.RU заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Пылевые бури в Челябинске наблюдались 18 апреля, перед этим синоптики предупредили об усилении ветра. Представители регионального ГУ МЧС заявили о порывах ветра до 15—20 метров в секунду. До конца месяца скорость ветра прогнозируется в пределах 8—13 метров в секунду.