Свердловские коммунисты поставили ультиматум властям

КПРФ выйдет на первомайскую демонстрацию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловские коммунисты готовятся выйти на улицу. Глава обкома КПРФ Александр Ивачев заявил, что первомайская демонстрация должна состояться несмотря на пандемию.

«Давайте начистоту. Ситуация с запретом акций протеста под предлогом борьбы с коронавирусом уже давно перестала выглядеть как фарс. Это натуральный идиотизм, который сильнее всего бьет по авторитету самой власти», — написал Ивачев в соцсетях. По его словам, все заведения работают, а чиновники при необходимости собирают тысячи человек под одной крышей. «Но только кто-то вздумает высунуться на улицу с одиночным пикетом, тут же отряжаются отряды полиции для борьбы с „особо опасными преступниками“», — возмутился лидер коммунистов.

Он добавил, что свердловский обком КПРФ подал уведомление на проведение праздничной демонстрации 1 мая. Ранее несанкционированное шествие анонсировал штаб Навального в Екатеринбурге.