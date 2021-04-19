Свердловские коммунисты поставили ультиматум властям

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Традиционная первомайская демонстрация. Екатеринбург, красные флаги, 1 мая, первомайская демонстрация, первомай, праздник труда
КПРФ выйдет на первомайскую демонстрацию Фото:

Свердловские коммунисты готовятся выйти на улицу. Глава обкома КПРФ Александр Ивачев заявил, что первомайская демонстрация должна состояться несмотря на пандемию.

«Давайте начистоту. Ситуация с запретом акций протеста под предлогом борьбы с коронавирусом уже давно перестала выглядеть как фарс. Это натуральный идиотизм, который сильнее всего бьет по авторитету самой власти», — написал Ивачев в соцсетях. По его словам, все заведения работают, а чиновники при необходимости собирают тысячи человек под одной крышей. «Но только кто-то вздумает высунуться на улицу с одиночным пикетом, тут же отряжаются отряды полиции для борьбы с „особо опасными преступниками“», — возмутился лидер коммунистов.

Он добавил, что свердловский обком КПРФ подал уведомление на проведение праздничной демонстрации 1 мая. Ранее несанкционированное шествие анонсировал штаб Навального в Екатеринбурге.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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