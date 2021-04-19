Егор Мехонцев считает, что поведение взрослых во время боя окажет влияние на юных психику спортсменов Фото: Антон Басанаев © URA.RU

Олимпийский чемпион 2012 года, боксер-профессионал Егор Мехонцев раскритиковал итоги боя сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адама со спортсменом из Кабардино-Балкарии Асланом Баттировым. В беседе с URA.RU назвал действия тренеров Баттирова дискредитирующими спорт.

В самый разгар боя рефери остановил поединок и принялся отсчитывать нокдаун сопернику Кадырова, который при этом находился в сознании и продолжал наносить удары, пишет «Ридус». Его секундант выбросил на ринг полотенце, признав поражение.

«Такими действиями мы калечим и уродуем спорт. Там нет чьих-то сыновей, там есть только атлеты и победить должен сильнейший, несмотря на социальный статус и финансовое состояние, а иначе спорт становится ячейкой политической жизни. Тренеры Аслана проявили слабость и непрофессионализм», — сказал Мехонцев (также был чемпионом мира 2009 года, двукратным чемпионом Европы, родился в Асбесте свердловской области — прим.ред.).

Боксер считает, что шансы на победу были у обоих спортсменов. Чемпион мира подчеркнул, что действия, которые предприняли представители Баттирова, могут сказаться на будущем мальчика, поскольку ему нанесли психологическую травму и в дальнейшем он может принимать такое как норму. Мехонцев уверен, что у команды Баттирова не возникло бы проблем, если бы они одержали победу.

Спортивный комментатор, ранее российский профессиональный боксер и тайбоксер, чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд рассказал URA.RU, что в боксе имеет место необъективное судейство, либо человеческий фактор, то есть ошибка. «Хотелось бы, чтоб никогда такого не было, но если смотреть по статистике, иногда это происходит», — сказал Дрозд.