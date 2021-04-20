В Кремле назвали условия для возвращения послов США и РФ

Дмитрий Песков оценил отношения России и США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Посол США Джон Салливан сможет вернуться в Москву, если это будет целесообразно. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Возвращение послов после завершения консультаций в своих столицах обычно обосновывается в первую очередь целесообразностью», — сказал Песков. По его словам отношения США и России сейчас находятся в низшей точке. Решения по поводу возвращения российского посла будет принимать президент России Владимир Путин.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что послу США в Москве Джону Салливану рекомендовали отправиться в Вашингтон для проведения консультаций. Отмечается, что он собирается вернуться в Москву в ближайшие недели, пишет RT.