Алексей Платонов баллотируется в качестве самовыдвиженца в округе №1 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спикера Кунашакского райсобрания депутатов Алексея Платонова обвинили в нападении на пиарщика Ильдара Гиматова, который ведет кампанию его соперника по муниципальным выборам. Политтехнолог сообщил корреспонденту URA.RU, что подал заявление в полицию.

«8 сентября днем я пришел по делам в администрацию района. Спускался по лестнице. В это время Платонов схватил за кофту. Нецензурно выражался в мой адрес. Угрожал побоями. Я не отвечал, потому что его угрозы воспринимал, как реальные. Попросил убрать руки, одернул и пошел дальше. Есть видеозапись. По факту нападения подал заявление в полицию», — рассказал Гиматов.

Платонов не отрицал факт инцидента. «Я чисто по мужски сделал замечание, у него было право ответить, он предпочел нажаловаться. Ильдар Гиматов, по моему мнению, главный негодяй [в оригинале более оскорбительное слово] администрации района. Если хочет, пусть подает в суд. Можете это написать дословно», — заявил депутат.

Платонов баллотируется в качестве самовыдвиженца в округе №1. Против него от «Единой России» выдвинулась заведующая поликлиники местной райбольницы Ирина Закирова, чьим политтехнологом является Гиматов. Третьим кандидатом является самовыдвиженец, глава Саринского сельского поселения Танзиля Гималова.