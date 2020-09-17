В челябинском районе глава забрал машину у депутатов

Алексей Платонов (слева) пожаловался областным властям на Сибагатуллу Аминова (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-спикер собрания депутатов Кунашакского района Алексей Платонов написал жалобы на имя челябинского губернатора Алексея Текслера и прокурора области Анатолия Лопина о давлении со стороны главы муниципалитета Сибагатуллы Аминова. Бывший депутат рассказал URA.RU, что руководитель территории требует вернуть служебный автомобиль и вмешивается в работу райсобрания.

«Аминов уничтожает неугодного и проигравшего выборы спикера. Отнимает служебную машину. Созывает подконтрольных депутатов на заседание, выходя за рамки полномочий. Видимо, торопится назначить председателем Наталью Гусеву, которой обещал должность год назад за исполнение поручения по свержению председателя контрольно-ревизионной комиссии [КРК] Гульнары Каримовой. С подачи Аминова с августа райсобрание не может собрать кворум, чтобы не избрать меня председателем КРК. Из-за этого же не приняли в муниципальную собственность два школьных автобуса от губернатора», — полагает Платонов.

Аминов заявил URA.RU, что машина принадлежит муниципалитету, была передана в райсобрание в оперативное управление, поэтому он расторгает контракт и заключит его с новым спикером. «Платонов созывал заседание на 23 сентября. Хотя уже не имеет отношения к райсобранию. Депутаты нового созыва назначили заседание на 21 сентября», — заявил глава.

Конфликт между Платоновым и Аминовым начался менее года назад из-за увольнения руководителя КРК Гульнары Каримовой, ставшей фигурантом дела о получении откатов. Эпизод датирован 2015 годом, когда она работала замглавы района.