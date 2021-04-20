20 апреля 2021
19 апреля 2021

В Сургуте куратор строек уходит в отставку. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день без Попова. Сургут, администрация сургута
Директор УКС Сургута Роман Бойко намерен уйти со своего поста Фото:

Директор МКУ «Управление капитального строительства Сургута» Роман Бойко собирается уходить в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник¸ знакомый с ситуацией.

«Бойко написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Выяснилось, что он в нарушении закона о муниципальной службе является директором ООО „Автовокзал-Сургут“. Кроме того, к нему есть претензии из-за срыва сроков строительства двух школ», — рассказал инсайдер.

Дозвониться до самого Бойко журналисту агентства не удалось. У него выключен мобильный телефон. В управление массовых коммуникаций был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о том, что из администрации Сургута уходит вице-мэр, курирующий ЖКХ — Николай Кривцов. Он свое решение объяснил тем, что не чувствует себя «своим» в команде нового главы города Андрея Филатова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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