Директор УКС Сургута Роман Бойко намерен уйти со своего поста Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Директор МКУ «Управление капитального строительства Сургута» Роман Бойко собирается уходить в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник¸ знакомый с ситуацией.

«Бойко написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Выяснилось, что он в нарушении закона о муниципальной службе является директором ООО „Автовокзал-Сургут“. Кроме того, к нему есть претензии из-за срыва сроков строительства двух школ», — рассказал инсайдер.

Дозвониться до самого Бойко журналисту агентства не удалось. У него выключен мобильный телефон. В управление массовых коммуникаций был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о том, что из администрации Сургута уходит вице-мэр, курирующий ЖКХ — Николай Кривцов. Он свое решение объяснил тем, что не чувствует себя «своим» в команде нового главы города Андрея Филатова.