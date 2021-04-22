Силовики обсуждают главный конфликт свердловского генерала МВД

Генерал-лейтенанта Александра Мешкова перевели в Екатеринбург в конце 2019 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главным раздражающим фактором для начальника ГУ МВД по Свердловской области, генерал-лейтенанта Александра Мешкова стала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Как сообщили URA.RU несколько источников, знакомых с деталями конфликта, силовик недоволен активностью обмдусмена, высказывающейся по всем резонансным вопросам.

«Сейчас Мерзлякова — главная проблема Мешкова, так как у них сразу не заладилось. Он считает, что она слишком активная и мечтает о ее отставке», — поделился близкий к силовым ведомствам источник. Собеседник из окружения Мерзляковой рассказал, что омбудсмен в ответ «требует к себе лояльности» и «ищет любую возможность, чтобы укусить Мешкова».

Как уточнил инсайдер, особенно острым был спор вокруг дела Владимира Таушанкова, ограбившего строительный магазин и убитого бойцами СОБРа при штурме квартиры. «По этому поводу Мерзлякова отдельно встречалась с Мешковым, предъявляла претензии о бездействии. Это была последняя капля», — пояснил он.

Сама Мерзлякова в разговоре с URA.RU признала, что с Мешковым у нее есть разногласия, но назвала это частью рабочего процесса. «Неудивительно, что у людей бывает разная точка зрения. Все-таки Александру Андреевичу привыкать к свердловской действительности тяжеловато», — пояснила омбудсмен.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил URA.RU, что отношения Мешкова и Мерзляковой спокойные. «Утверждения о том, что между начальником главка и омбудсменом изначально сложились неконструктивные отношения и таковыми остаются, могу смело назвать домыслами. Поскольку был очевидцем их последней недавней встречи в стенах рабочего кабинета Мешкова. В рамках длительного диалога обсуждался весь спектр волновавших Мерзлякову вопросов: на все из них она получила ответы, никто из участников встречи не повышал голос, не было недомолвок и недопонимания», — рассказал Горелых.