Свердловский омбудсмен возмутился насилием силовиков на митинге

Татьяна Мерзлякова считает, что насилие применили необосновано Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова возмутилась жесткостью задержания правозащитника Сергея Зыкова во время несанкционированного митинга 21 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе омбудсмена.

«Ролики, которые размещены в интернете, характеризуют действия полиции с явными признаками нарушения. Сергей Зыков достаточно хрупкий человек, при задержании которого не требуется шесть полицейских», — заявила Мерзлякова. Она добавила, что задержания прошли без объяснения причин. «Я думаю, что мы должны учиться жить и работать в цивилизованном мире, Екатеринбург никогда не отличался абсолютным спокойствием, иногда эмоции у нас зашкаливают, но именно в этих условиях нужно действовать корректно, профессионально и грамотно», — призвала Мерзлякова.

Она направила обращения об организации проверки по необоснованному применению силы при задержании Сергея Зыкова в адрес начальника Главного управления МВД России по Свердловской области, руководителя Следственного комитета РФ по Свердловской области, и. о. прокурора Свердловской области. Также Мерзлякова подчеркнула, что не допустимо проводить акции в будние дни. По ее мнению, это создает опасность для людей, которые в этот момент возвращаются с работы.

На 21 апреля сторонники Навального назначали новые несанкционированные акции протеста в защиту оппозиционера, объявившего голодовку в ИК-2 в Покрове. В Екатеринбурге по разным оценкам на акцию пришло от 2,5 до 13 тысяч человек, было задержано более десятка человек.