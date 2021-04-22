Ургант предложил создать орган по борьбе с избытком денег в мире

Иван Ургант высмеял заявление Германа Грефа об избытке денег в мире Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Телеведущий Иван Ургант в своем Вечернем шоу высмеял заявление Германа Грефа об избытке денег в мире. Глава «Сбера» заявил, что сейчас для компаний сложился наилучший момент для выхода на биржу и первичного размещения акций, поскольку в мире сформировался невиданный избыток денег.

«Вот сколько в стране нашей борются с избытком денег, сколько наши чиновники не стараются, а все равно идет избыток. Уж они и так, и так. Они уже и жен просят помогать, и матерей, и детей, а все не получается. Как нам бороться? Что нам еще раз эти бордюры и плитку в центре Москвы перекладывать? Надо создать новую государственную структуру по борьбе с избытком денег в мире. А нельзя. Уже есть Фонд кино», — пошутил Ургант.

Он отметил, что даже если Греф называет избыток «невиданным», то никто таких денег не видел. «На что полковник Захарченко подумал: „Что вторую мою квартиру нашли?“», — посмеялся Ургант.

Ранее журналисты составили рейтинг самых богатых чиновников, которые были арестованы в России. У каждого из них найдено имущество стоимостью более сотни миллионов долларов. Удивительно богатым оказался экс-полковник Дмитрий Захарченко. В его собственности нашлись 13 квартир в московских домах премиум-класса и 14 мест для машин там же. Кроме того, следователи нашли у экс-полковника «баулы» с 300 миллионами рублей, 124 миллионами долларов и 600 тысячами евро, пишет агентство Nation news. Последний был подписан как «мелочь». Чиновника обвиняли в даче и получении взяток, а также воспрепятствовании правосудию.