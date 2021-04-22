В крупных городах ХМАО решили, как отпразднуют 1 мая

В ХМАО отменили первомайское шествие из-за ограничений на массовые мероприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В крупных городах ХМАО отказались от участия в первомайском шествии. Информацию об этом URA.RU подтвердили в администрации Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска.

«В соответствии с действующими ограничительными мерами 1 мая массовые мероприятия не проводятся. Шествий не планируется. Учреждениями культуры в этот день запланированы тематические концерты, с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий», — сказала директор департамента по социальной политике в Нижневартовске Ирина Воликовская.

В мэриях остальных городов отмену шествия также объяснили ограничениями массовых мероприятий. Так в Сургуте, например, 27 апреля в филармонии состоится награждение тружеников, и пройдет концерт «Сургут встречает Первомай». А в Ханты-Мансийске запланирована традиционная легкоатлетическая эстафета. В Нефтеюганске заявили, что первомайского шествия никогда не проводили.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО отменяют массовые мероприятия на День Победы. Из-за коронавирусных ограничений принято решение отменить все массовые мероприятия, посвященные 9 мая, в том числе и парад Победы. «Бессмертный полк», как и в прошлом году, пройдет в режиме онлайн.