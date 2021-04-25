Жительнице Миасса после смерти сына отказали в маткапитале

Суд признал за женщиной право на маткапитал, хотя в ПФР ей отказывали (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Миасса Челябинской области добилась права на выплату материнского капитала на второго ребенка после смерти первого. Как сообщает пресс-служба Миасского городского суда, в ПФР ей отказывали в получении денег, так как первый ребенок родился в Казахстане и женщина не могла сразу предоставить документы о том, что сын у нее был. Суд признал за ней право на маткапитал.

«У истицы, Анжелики К. в один из дней февраля 2016 года в Республике Казахстан родился сын, умерший в тот же день. В отличие от законодательства РФ, национальное законодательство Казахстана не предусматривает выдачу свидетельства о рождении живорожденного ребенка в случае его смерти в день своего рождения», — поясняет пресс-служба суда. Позже супруги переехали в Россию, у них родился второй ребенок. В 2020 году семья получила гражданство РФ.

Женщина обратилась в отделение ПФР в Миассе за сертификатом на маткапитал, но ей отказали. Анжелика К. обратилась в суд. Представители ПФР исковые требования не признавали. Суд запросил в Казахстане документы, и в Миасс поступили бумаги, что ребенок у женщины был.

Согласно закону, право на получение дополнительных мер господдержки законодатель связывает с фактом рождения живого ребенка. Исковые требования Анжелики К. удовлетворены. Согласно базе данных суда, от ответчика возражений не поступало, и решение вступило в силу. В пресс-службе ПФР по Челябинской области пообещали прокомментировать решение позже.