В Челябинске в 42 тоннах узбекских персиков с нектаринами поймали опасного пожирателя мякоти. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, торговлю фруктами пришлось приостановить.
«Служба приостановила оборот 42 тонн узбекских нектаринов и персиков, в которых выявлена плодожорка. Специалисты выловили три случая заражения продукции», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Вредителя в Челябинске выявили при проведении фитосанитарного контроля на складе временного хранения. Восточная плодожорка попалась в партиях нектаринов весом 20,5 тонны персиков массой 1,5 тонны. Также 20,1 тонны нектаринов оказались пораженными калифорнийской щитовкой. Поскольку последняя для окружающей среды и здоровья человека не опасна, продукцию пустили в продажу. А владелец партии нектаринов с плодожорками займется фитосанитарным обеззараживанием методом фумигации. Пускать ли их в оборот, специалисты решат после проведения дополнительных лабораторных исследований. Собственник же персиков решил их уничтожить.
Плодожоркой называют бабочку-листовертку, чьи гусеницы вредят плодовым культурам. Личинки выедают мякоть и семена плодов, оставляя после себя червоточины. Одна особь способна повредить пять-шесть плодов, а колония — до 90% урожая.
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