В Перми раскрыли детали задержания высокопоставленного силовика

Экс-следователь рассчитывал «заработать» больше 1,5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего следователя главного следственного управления МВД по Пермскому краю задержали в столице региона при попытке получить от адвоката взятку в размере 1 млн 550 тысяч рублей. Об этом сообщили URA.RU в краевом следственном управлении СКР.

«По данным следствия, 28 апреля обвиняемый, занимая должность следователя следственной части ГСУ краевого полицейского главка, организовал встречу с адвокатом. На ней он получил 800 тысяч рублей и муляжи, имитирующие денежные средства в сумме 750 тысяч рублей. Якобы, в качестве взятки, за решение вопроса по уголовному делу. В действительности обвиняемый не имел полномочий оказать содействие по делу, а имел намерения похитить таким способом деньги», — пояснили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР.

После этого следователя (уже бывшего) задержали с поличным сотрудники УФСБ по Пермскому краю. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст. 30 и ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие, которое ведут сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пермскому краю, продолжается.