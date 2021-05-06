Двое россиян погибли при взрыве боеприпаса времен ВОВ

В Волгоградской области два человека из поискового отряда «Память» погибли при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны. Одна из жертв — 15-летний мальчик, сообщают в пресс-службе областной администрации.
«Взрыв боеприпаса произошел в Городищенском районе около поселка Самофаловка, где проводил раскопки поисковый отряд „Память“ из поселка Новосергиевка Оренбургской области. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины 1961-го года рождения, мальчика 2005-го года рождения спасти не удалось», — приводит информацию ТАСС.
Сообщается также, что в связи с происшествием губернатор региона Андрей Бочаров остановил работы всех поисковых отрядов на территории области до особых распоряжений. На данный момент на месте взрыва работают профильные специалисты. Всего в отряде было 12 человек, включая четверых несовершеннолетних.
Подписывайтесь на URA.RU в